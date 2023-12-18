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05:41, 18 декабря 2023Мир

В США заявили о планах начать переговоры с Россией

Профессор Ковалик заявил о планах США начать диалог с РФ из-за поражения Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик заявил, что США планируют начать переговоры с Россией из-за вероятного поражения Украины. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт заявил о планах США начать диалог с Россией из-за поражения Украины и объяснил, что в Вашингтоне обеспокоены расположением американских ресурсов по всему миру.

«Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, но США наложили на это вето», — отметил Ковалик.

Специалист добавил, что ситуация в зоне боевых действий говорит о проигрыше Украины «при любом раскладе».

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о планах Вашингтона подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на приемлемых для Киева условиях.

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      Марина Совина
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