Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:58, 18 декабря 2023Из жизни

Четырехмесячного мальчика затянуло в торнадо

WSMV: в США торнадо затянул в воронку четырехмесячного мальчика
СюжетТорнадо в США:

Фото: Lucy Chian / Unsplash

В США четырехмесячного ребенка затянуло в мощную воронку торнадо. Об этом сообщает WSMV.

Торнадо обрушился на переносной дом в городе Кларксвилл, штат Теннесси, в котором проживала пара с двумя детьми. По словам матери, 22-летней Сидни Мур, она находилась в спальне с годовалым сыном, когда услышала шум ветра. Она подбежала к мальчику и инстинктивно накрыла его своим телом. «Буквально в тот момент, когда я прыгнула на него, рухнули стены дома», — вспоминает она.

Партнер Мур в ту секунду находился в гостиной вместе с их четырехмесячным сыном. Торнадо снес крышу дома, а затем подхватил люльку, в которой лежал маленький мальчик. Отец бросился за сыном и тоже оказался в воронке. «Он все время держался за люльку, и, по его словам, их закружило, а потом выбросило», — говорит Мур. Мужчина оказался на земле и понял, что потерял из виду ребенка.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Отец и мать около 10 минут искали сына рядом с разрушенным домом. По словам Мур, она была уверена, что ребенка уже нет в живых. Однако страхи матери не оправдались. Вскоре она нашла мальчика, он лежал на поваленном дереве под проливным дождем. Все члены семьи отделались лишь порезами и ушибами.

Из-за стихийного бедствия семья осталась без дома и средств к существованию. В настоящее время пострадавшим помогают неравнодушные люди. Они жертвуют семье деньги на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго молния ударила в школу, когда в ней находились дети. Заряд природного электричества поразил 18 школьников.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      В МЧС рассказали о прибытии в Россию из сектора Газы более тысячи человек

      На Украине оправдали прослушку Залужного

      Известный пластический хирург высказался о появлении против него уголовного дела

      Названы главные слова русского языка за 2023 год

      Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с рэпером Bad Bunny

      В СПЧ предрекли негативные последствия введения арабского в российских школах

      Названы лучшие игры 2023 года

      На польско-украинской границе выстроилась очередь из тысяч грузовиков

      Стали известны заработки судей РПЛ в сезоне-2023/2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости