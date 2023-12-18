Четырехмесячного мальчика затянуло в торнадо

WSMV: в США торнадо затянул в воронку четырехмесячного мальчика

В США четырехмесячного ребенка затянуло в мощную воронку торнадо. Об этом сообщает WSMV.

Торнадо обрушился на переносной дом в городе Кларксвилл, штат Теннесси, в котором проживала пара с двумя детьми. По словам матери, 22-летней Сидни Мур, она находилась в спальне с годовалым сыном, когда услышала шум ветра. Она подбежала к мальчику и инстинктивно накрыла его своим телом. «Буквально в тот момент, когда я прыгнула на него, рухнули стены дома», — вспоминает она.

Партнер Мур в ту секунду находился в гостиной вместе с их четырехмесячным сыном. Торнадо снес крышу дома, а затем подхватил люльку, в которой лежал маленький мальчик. Отец бросился за сыном и тоже оказался в воронке. «Он все время держался за люльку, и, по его словам, их закружило, а потом выбросило», — говорит Мур. Мужчина оказался на земле и понял, что потерял из виду ребенка.

Отец и мать около 10 минут искали сына рядом с разрушенным домом. По словам Мур, она была уверена, что ребенка уже нет в живых. Однако страхи матери не оправдались. Вскоре она нашла мальчика, он лежал на поваленном дереве под проливным дождем. Все члены семьи отделались лишь порезами и ушибами.

Из-за стихийного бедствия семья осталась без дома и средств к существованию. В настоящее время пострадавшим помогают неравнодушные люди. Они жертвуют семье деньги на краудфандинговой платформе GoFundMe.

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