Тренер рассказала о проблемах российских фигуристов из-за санкций

Тренер Соколова рассказала о проблемах с коньками у фигуристов из-за санкций

Тренер Елена Соколова рассказала о проблемах с инвентарем у российских фигуристов. Ее слова приводит РБК.

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания», — заявила она. Соколова отметила, что с российского рынка исчезли некоторые коньки, их приходится заказывать через местных жителей в Канаде, США и Европе. Однако, по словам тренера, сроки доставки постоянно увеличиваются.

Соколова добавила, что существуют проблемы и с лезвиями. «Те лезвия, на которых катаемся мы, английские, производитель перестал выпускать. У нас осталась в запасе пара лезвий и дополнительно заказали у производителя остаток. Что будет дальше — не знаем», — поделилась она.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.