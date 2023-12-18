В квартире «Пухляша из клипа Little Big» начались следственные действия

Shot: в квартире «Пухляша из клипа Little Big» начались следственные действия

В квартире актера и шоумена Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big», сейчас проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В подъезде многоэтажки на улице академика Янгеля на юге Москвы дежурят полицейские. Криминалисты обследуют квартиру, следователи опрашивают соседей артиста.

По информации репортеров, на данный момент криминальная версия гибели Красилова не рассматривается, на его теле не обнаружено внешних повреждений. Предварительной причиной смерти следствие считает сердечную недостаточность, для установки точной причины назначена медэкспертиза.

29-летний Красилов был найден мертвым ранее 18 декабря. По предварительным данным, ему стало плохо накануне, когда он возвращался с работы.