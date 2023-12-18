Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:19, 18 декабря 2023Культура

В отношении лидера группы «Пасош» возбудили дело о пропаганде наркотиков

Лидеру группы «Пасош» Мартичу грозит выдворение из РФ за пропаганду наркотиков
Петар Мартич

Петар Мартич. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

В отношении лидера групп «Пасош» и «прыгай киска», рэп-исполнителя Петара Мартича возбудили административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (у артиста только сербское гражданство). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

30-летнему музыканту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток, а также выдворение из страны. Материалы по делу поступили в Никулинский суд Москвы.

С 2002 года Мартич обучался в российской школе, после окончания которой поступил в ВУЗ на факультет журналистики. Так и не завершив обучение, начал выпускать музыку. В рамках рэп-проекта «прыгай киска» Мартич выпустил восемь релизов, в составе группы «Пасош» — пять. Он также представил слушателям два личных альбома и одну пластинку, написанную совместно с его бывшей девушкой.

Ранее российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) заявил о желании продвигать правильные ценности своим творчеством после встречи с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. До этого общественная деятельница обвиняла его в пропаганде наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Полиция возбудила уголовные дела после порчи квартир военкоров в Петербурге

      Москвичам назвали срок окончания оттепели

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

      Российский мэр отреагировал на видео с ползущим по мосту до кружка инвалидом

      Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в российском регионе

      Стоматолог раскрыл три простых способа сделать улыбку белоснежной

      Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

      В отношении лидера группы «Пасош» возбудили дело о пропаганде наркотиков

      Названа дата проведения первого российского аналога «Евровидения»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости