В отношении лидера группы «Пасош» возбудили дело о пропаганде наркотиков

Лидеру группы «Пасош» Мартичу грозит выдворение из РФ за пропаганду наркотиков

В отношении лидера групп «Пасош» и «прыгай киска», рэп-исполнителя Петара Мартича возбудили административное дело о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (у артиста только сербское гражданство). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

30-летнему музыканту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток, а также выдворение из страны. Материалы по делу поступили в Никулинский суд Москвы.

С 2002 года Мартич обучался в российской школе, после окончания которой поступил в ВУЗ на факультет журналистики. Так и не завершив обучение, начал выпускать музыку. В рамках рэп-проекта «прыгай киска» Мартич выпустил восемь релизов, в составе группы «Пасош» — пять. Он также представил слушателям два личных альбома и одну пластинку, написанную совместно с его бывшей девушкой.

Ранее российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) заявил о желании продвигать правильные ценности своим творчеством после встречи с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. До этого общественная деятельница обвиняла его в пропаганде наркотиков.