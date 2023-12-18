В российском городе мужчина расправился с подругой и получил 15 лет колонии

В Иркутске осудили на 15 лет мужчину, забившего молотком до смерти сожительницу

В Иркутске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 61-летнего мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области Карина Головачева.

По данным ведомства, в мае пьяный фигурант поссорился с подругой. Он 39 раз ударил ее молотком по голове. «Женщина не смогла защититься в связи с тем, что имела заболевание и не могла самостоятельно передвигаться», — объяснила Головачева. По горячим следам нападавшего задержали. Мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

13 декабря сообщалось, что Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района, которая пыталась расправиться с сестрой и племянником.