Пересильд оценила игру дочери в «Слове пацана»

Юлия Пересильд высоко оценила работу дочери Анны в сериале «Слово пацана»

Российская актриса Юлия Пересильд оценила работу дочери Анны, исполнившей роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ее слова приводит WomanHit.

Актриса отметила, что сериал ей нравится, и подчеркнула, что он наталкивает на размышления. «Я ее высоко оценила. Это сложная, драматическая работа: все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте», — сказала Пересильд, говоря об игре своей дочери в сериале.

По мнению актрисы, это является заслугой режиссера Андрея Першина, который «умеет филигранно работать с артистами». Пересильд также поделилась, что будет рада, если дочь выберет профессию актрисы.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев рассказал о вырезанных из сериала сценах.