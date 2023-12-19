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14:50, 19 декабря 2023Бывший СССР

Армения отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России

МИД Армении сообщил об отказе присоединяться к санкциям ЕС против России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ереван отказался присоединяться к решению Совета Европейского союза (ЕС) о санкциях против России и ряда других стран от 4 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян изданию «АрмИнфо».

Бадалян прокомментировала заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против России и Ирана по обвинению в нарушении прав человека. В первоначальной версии заявления было указано, что Армения и Азербайджан присоединились к решению, однако через сутки их упоминание было удалено.

«Исходя из внешнеполитических приоритетов и в рамках партнерства с Евросоюзом, Армения часто присоединяется к заявлениям ЕС, демонстрируя свою поддержку и солидарность относительно обсуждаемых в них вопросов. Но конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря (2023/2721) Армения не присоединилась», — заявила пресс-секретарь.

17 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что 11 не входящих в ЕС стран, включая Армению и Азербайджан, не поддержали решение Евросоюза решение о продлении на год санкций в рамках ограничительных мер, которые Брюссель вводит по обвинению в «серьезных нарушениях прав человека».

Решение о продлении было принято Советом ЕС 4 декабря. В рамках санкционных мер против граждан, силовых структур и компаний из России, Китая, Ирана, Сирии и других государств вводятся запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран объединения.

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      Юрий Леонов
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