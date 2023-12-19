Известная российская ведущая ответила на сообщения об экстренной госпитализации

Ведущая Бордовских ответила на данные о ее госпитализации фразой «все в порядке»

Известная российская телеведущая Юлия Бордовских ответила на сообщения о том, что ее экстренно госпитализировали с симптомами коронавируса. Ее слова приводит «360».

«Все в порядке, я дома», — сказала телеведущая. По данным источника издания, ее выписали в понедельник, 18 декабря.

Утром во вторник, 19 декабря, Mash сообщил, что Бордовских экстренно госпитализировали в московскую клинику. Утверждалось, что на днях у нее появились слабость, кашель, озноб и высокая температура, однако экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. «Сейчас экс-ведущая программы "Сегодня" находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей», — говорилось в публикации.

Ранее сообщалось, что креативный продюсер и участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова заболела коронавирусом и пожаловалась на свое состояние. Она также призвала заразившихся людей оставаться дома.