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07:01, 20 декабря 2023Экономика

Россиянки признались в желании поработать охранниками из-за денег

Более 40 % россиянок хотели бы освоить традиционно мужские профессии

Фото: Unsplash

Почти половина российских женщин в 2023 году заявили о готовности осваивать традиционно мужские профессии, однако по сравнению с прошлым годом доля снизилась с 51 до 41 процента. Чаще всего россиянки говорят о желании получить профессию охранника, водителя грузовика или разнорабочего. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также женщин интересуют профессии пилота, машиниста, токаря, автомеханика, сантехника, монтажника, электрика, матроса и механика. Большая часть респонденток (45 процентов) объясняет выбор такой трудовой деятельности желанием получить высокий доход, а 17 процентов россиянок привлекает расширенный соцпакет на производственных предприятиях. Еще 29 процентов считают, что мужские профессии всегда востребованы на рынке, при этом большинство опрошенных (76 процентов) уверены, что с мужчинами сложнее конкурировать, и чаще работодатель делает выбор в пользу мужчины.

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Более 80 процентов женщин заявили, что в мужской профессии смогут значительно увеличить свой доход. В обратном больше уверены миллениалы и бумеры: 21 процент из них уверены, что не смогут зарабатывать больше, занимаясь мужской работой, среди зумеров доля пессимистично настроенных составляет 9 процентов.

Опрос проводился с 29 ноября по 18 декабря среди 2300 российских женщин во всех федеральных округах России.

При трудоустройстве или непосредственно на самой работе более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией. Женщин, в частности, беспокоят такие нюансы, как наличие в компаниях «стеклянных потолков» (невидимых барьеров, препятствующих подниматься выше определенного уровня в должностной иерархии), а также расспросы коллег о планах на декрет и уже родившихся детях.

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      Мария Грушко
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