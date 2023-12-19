«Глава ГУР обещал, что сезон в Крыму застанем» Боец ВСУ раскрыл подробности неудачного контрнаступления

РИА Новости: ВСУ придется сдать несколько позиций для минимизации потерь

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать несколько позиций и отступить, чтобы минимизировать потери, заявил офицер ВСУ Арти Грин. Его слова передает РИА Новости.

По словам Грина, речь идет в том числе о территориях, которые украинские военные захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022 года. Также он раскрыл другие подробности неудачного контрнаступления.

В ВСУ признали, что недооценили возможности России

Арти Грин признал, что украинское командование «сильно недооценило российские возможности». А союзники поставили ВСУ в «неудобное положение», не дав нужного оружия.

Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника. Зато в телевизоре часто появлялся [глава ГУР Кирилл] Буданов и сообщал, что у них все плохо, а мы еще сезон в Крыму застанем Арти Грин офицер ВСУ

По его словам, для Киева сложилась «плохая тенденция», когда у ВСУ мало сил и средств, а у Российской армии — достаточно.

Нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери Арти Грин офицер ВСУ

Наступление ВСУ сорвали российские минные поля

Украинский оператор разведывательного дрона, как пишет РИА Новости, рассказал, какую цель поставили перед ВСУ за два дня до наступления.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Так, предполагалось, что за 12 часов украинские военные продвинутся на пять-десять километров. За сутки требовалось прорвать первую линию обороны, обойти Работино, Новопокровку и подготовить плацдарм для следующих бригад, которые должны были взять Токмак.

«На наш вопрос: "А если что-то пойдет не так?" нам ответили: "У командования корпуса есть план Б"», — рассказал военный. Однако, уточнил он, такого плана не оказалось.

По его мнению, наступление ВСУ сорвалось из-за российских минных полей и разрушения плотины Каховской ГЭС, которые «спутали все карты».

Зеленский допускал отступление ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американским законодателям, что Украина «никогда не отступит в борьбе за изгнание вторгшихся российских войск», однако без американской помощи конфликт станет гораздо более жестоким. По мнению украинского лидера, без поддержки армия неизбежно уступит свои позиции решительному и хорошо вооруженному противнику.

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Также сообщалось, что Украина перешла к стратегической обороне. Зеленский обсудил строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, создание оборонных рубежей «должно стать приоритетным вопросом».

Залужный заявил о невозможности добиться прорыва в конфликте с Россией

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Economist сообщал, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.

Залужный уточнял, что «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Он пояснил, что ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.