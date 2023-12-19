На курорте «Манжерок» построили гастрономический мост в Крым

На Алтае стартовал новый сезон проекта «Два шефа — одна кухня»

В ресторане «Тенгри» алтайского курорта «Манжерок» стартовал новый сезон российского проекта «Два шефа — одна кухня», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это гастрономическое путешествие из Алтая в Крым с сопутствующими ингредиентами», — объяснил идею первого гала-ужина сезона бренд-шеф курорта «Манжерок» Семен Нутельс.

Вторым шефом на его кухне стал шеф-повар крымского курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ.

«Большую часть основных ингредиентов я привез с собой: ялтинский лук, горбыль, перепелку, говядину и так далее», — отметил Бойправ.

В гала-ужин вошло девять курсов и три напитка, созданных командами Нутельса и Бойправ специально для этого мероприятия.

Алтайские и крымские блюда подавались поочередно. «Холодные, горячие закуски, основные блюда и в конце — десерт от Семена», — объяснил логику подачи Игорь Бойправ.

Первым в списке угощений для гостей стал «Мицелий Севера» — напиток из белых грибов на золотом роме с сахаром демерара и классифицированным соком лайма. Кроме того, сибирская гастрономия была представлена тартаром из мяса марала, поданным в блюде, похожем на расколотую кость, индигиркой из яка с икрой хариуса, поданной, как устрица, в натуральной ракушке, и другими блюдиами.

Крымскую кухню среди прочего представляли тартар из черноморского горбыля, севиче из морского окуня, печеные перцы с вареньем из ялтинского лука, паштет из крымской кухни, ростбиф с соусом на основе крымского вина порто и разнотравьем крымских степей.

«Я открывал первый в Крыму ресторан локаворской кухни Winekitchen. Проект был для меня интересен, потому что я сам родился в Крыму и хотел показать, чем богат мой родной край, чем он может удивить», — рассказал о своей философии Игорь Бойправ.

Философия Семена Нутельса основана на исследовании новой северной кухни. Свою миссию он видит в том, чтобы раскрыть алтайские продукты через эту философию. «Странно, когда русский парень пытается готовить аутентичную алтайскую кухню. Я этого всячески избегаю», — объяснил он.

Все курсы гала-ужина сопровождались уникальными крымскими винами из коллекции Winepark курорта Mriya Resort & Spa. Среди них было белое вино из автохтонного крымского сорта кокур, а также первое в мире красное вино, купаж для которого составлен с помощью искусственного интеллекта.

Гости мероприятия приняли участие в конкурсе, по итогам которого несколько человек выиграли путешествие в Mriya Resort & Spa в будущем году.

Проект «Два шефа — одна кухня» был запущен в январе 2023 года на площадке Mriya Resort & Spa. «Первый сезон — это коллаборация крымских шеф-поваров и рестораторов. Второй сезон — выход на федеральный уровень», — отметил Игорь Бойправ.

Всего в рамках второго сезона проекта планируется провести 15 гала-ужинов. Среди будущих локаций такие города, как Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Москва.

Ранее, 2 декабря, сообщалось об открытии всесезонного курорта Сбера «Манжерок» и строительстве там уникального детского парка. Для развития алтайских курортов в Горно-Алтайске появится новый аэропорт.