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19:49, 19 декабря 2023Культура

На создателя Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии

На создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна составили протокол о дискредитации армии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Mr. Freeman / YouTube

На создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан иноагентом в России) составили протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ зарегистрировал Хорошевский суд Москвы, дата рассмотрения дела пока не назначена. Мунтяну грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) мультипликатор неоднократно выступал в поддержку Украины, а также занимался сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что сейчас Мунтян проживает за границей.

В середине октября в отношении создателя Mr. Freeman возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Отмечалось, что Мунтян опубликовал в апреле 2022 года пост про российских военных. Он сообщил там данные, которые не соответствуют действительности.

Mr. Freeman стал одним из первых российский веб-сериалов и выходил на YouTube и других площадках с 2009 года. В тот период видео Мунтяна отличались качеством и набирали большое количество просмотров. В настоящее время ролики продолжают выходить на канале, однако намного реже.

Ранее в отношении писателя и сценариста сериала «Купчино» Вадима Калашова возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

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      Анастасия Астахова
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