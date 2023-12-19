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14:07, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности закупать оружие в США напрямую

Глава МО Украины Умеров заявил о готовности закупать оружие в США напрямую

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Глава Министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что во время встречи министр заявил о готовности инвестировать в совместные украинско-американские оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у компаний в США. Кроме того, Умеров и О'Брайен обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что Вооруженные силы республики пытаются компенсировать нехватку снарядов производством дронов-камикадзе. Он отметил, что власти страны также предпринимают попытки нарастить собственное производство снарядов советского образца.

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      Алевтина Запольская
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