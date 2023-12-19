На Украине заявили о тысячах грузовиков на границе с соседними странами

В ГПСУ заявили, что въезда на Украину на границе ожидают более 5 тыс. грузовиков

Более пяти тысяч грузовиков ожидают въезда на Украину на границе со стороны соседних государств. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны (ГПСУ) Андрей Демченко, передает агентство «Укринформ».

Он уточнил со ссылкой на данные польских пограничников, что рекордное количество грузовых автомобилей, более 3,3 тысячи, застряло на пунктах пропуска в Польше. Глава ведомства добавил, что на границе с Румынией в направлении пункта пропуска Порубное проезда ожидают 950 машин, 565 грузовиков — на границе со Словакией в направлении КПП Ужгород, а еще 220 автомобилей — на границе с Венгрией в направлении КПП Тиса.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявлял, что экономика республики потеряла свыше миллиарда евро из-за блокировки пропускных пунктов со стороны Польши. По его словам, из-за протеста перевозчиков польская экономика понесла еще большие потери.