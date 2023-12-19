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19:37, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о тысячах грузовиков на границе с соседними странами

В ГПСУ заявили, что въезда на Украину на границе ожидают более 5 тыс. грузовиков

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

Более пяти тысяч грузовиков ожидают въезда на Украину на границе со стороны соседних государств. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны (ГПСУ) Андрей Демченко, передает агентство «Укринформ».

Он уточнил со ссылкой на данные польских пограничников, что рекордное количество грузовых автомобилей, более 3,3 тысячи, застряло на пунктах пропуска в Польше. Глава ведомства добавил, что на границе с Румынией в направлении пункта пропуска Порубное проезда ожидают 950 машин, 565 грузовиков — на границе со Словакией в направлении КПП Ужгород, а еще 220 автомобилей — на границе с Венгрией в направлении КПП Тиса.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявлял, что экономика республики потеряла свыше миллиарда евро из-за блокировки пропускных пунктов со стороны Польши. По его словам, из-за протеста перевозчиков польская экономика понесла еще большие потери.

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      Алевтина Запольская
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