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20:56, 19 декабря 2023Наука и техника

В автомобили популярного бренда вернули физические кнопки

Autocar: концерн Volkswagen отказался от сенсорных кнопок в автомобилях

Фото: Unsplash

Немецкий автоконцерн Volkswagen заменил сенсорные кнопки на физические из-за недовольства водителей. Об этом сообщает издание Autocar.

Авторы медиа отметили, что обновленная версия электрического автомобиля ID.2All получила физические кнопки в салоне вместо элементов управления с емкостным экраном. В корпорации объяснили, что на это решение повлияли автолюбители — сенсорные кнопки оказались не популярны среди водителей.

Инженеры заменили не все сенсорные кнопки: так, в салоне автомобиля остался сенсорный дисплей. Однако все критически важные элементы — управление светом, подогревом, кондиционером — получили физические переключатели. По словам дизайнера интерьеров Volkswagen Дариуса Ватолы, подобному дизайн-коду будут соответствовать все новые машины бренда.

Журналисты медиа также сослались на генерального директора корпорации Томаса Шефера. В июне глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки разочаровывающими и заявил, что они «нанесли большой вред» бренду.

В марте южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил, что не будет отказываться от физических кнопок в своих автомобилях. В компании объяснили, что водители чаще отвлекаются на управление машины при наличии сенсорных кнопок.

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      Андрей Ставицкий
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