Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:54, 19 декабря 2023Наука и техника

Военный аналитик заявил о разработке США оружия массового поражения

Военный аналитик Прохватилов: США создают угрожающее миру оружие на основе ИИ

Фото: Dado Ruvic / Illustration/ Reuters

США создают оружие массового поражения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое угрожает всему миру. Об этом сообщил Ura.ru военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, группа Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение была создана Пентагоном. Кроме того, этим также занимается ЦРУ, утверждает эксперт.

Собеседник издания опроверг заявления корпораций Microsoft и Google о том, что баги в их разработках устранены. Как утверждает Прохватилов, системы способны принимать собственные решения. В частности, он обратил внимание на GPT-4, чья надежность составляет лишь 28 процентов.

«Если же ИИ, управляющий ракетой начнет лениться и решит лететь обратно, то это очень опасно для всего мира», — заявил аналитик. Он также подчеркнул, что Россия готовится к противостоянию с данной проблемой и ведет разработки по эффективной защите.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

      Названа главная составляющая успеха ВС РФ на краснолиманском направлении

      Роберт Паттинсон тайно избавился от дома в США

      «Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам патронов

      Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер

      Военный аналитик заявил о разработке США оружия массового поражения

      Во Франции обеспокоились воинственностью немецкого министра обороны

      Бейонсе вышла в свет в трусах вместо брюк

      Предсказано будущее курса рубля

      Мужчина узнал секрет воспитания матери и запретил ей оставаться с внуком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости