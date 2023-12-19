Почти половина опрошенных жителей Молдавии не увидели угрозы со стороны России

IMAS: 47 процентов опрошенных молдаван не увидели угрозы со стороны России

Почти половина опрошенных жителей Молдавии не согласились с утверждением, что Россия представляет угрозу для их страны. Об этом сообщил Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), передает ТАСС.

Молдаван попросили прокомментировать высказывание, повторяемое властями республики, о том, что Москва проводит гибридную войну против Молдавии. 47 процентов ответили, что не видят угрозы со стороны России.

При этом 31 процент респондентов согласились с утверждением, и еще 18 процентов не поняли его сути.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Москве планируют дестабилизировать ситуацию в республике к президентским выборам, которые должны пройти в ноябре 2024 года. «Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — рассказала она.