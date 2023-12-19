Поставки российского газа в Европу рухнули

ФСЭГ: поставки российского трубопроводного газа в ЕС снизились на 60 процентов

По итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) снизились на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня в 24 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный доклад аналитиков Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

На этом фоне доля России в структуре газового импорта ЕС за последний год сократилась с 32 до 17 процентов, уточнили эксперты. При этом средние ежемесячные объемы поставок топлива из РФ в Европу за этот период времени снизились в 2,5 раза — с 5,5 миллиарда кубов в 2022-м до 2,2 миллиарда. А в сравнении с уровнями 2019-2021 годов (12,4 миллиарда) показатель упал примерно в 5,6 раза, отмечается в отчете организации.

Резкое снижение экспорта российского газа ранее подтвердил и временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в январе-ноябре суммарные объемы вывоза этого вида топлива из РФ снизились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. При этом врио главы ФТС не стал уточнять, о снижении на каких направлениях идет речь.

Давыдов объяснил падение экспорта российского газа диверсиями на «Северных потоках». В результате подрыва участков газотранспортной сети российским экспортерам не удалось отправить за рубеж значительную часть запланированных поставок топлива, заключил он.