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10:18, 19 декабря 2023Экономика

Поставки российского газа в Европу рухнули

ФСЭГ: поставки российского трубопроводного газа в ЕС снизились на 60 процентов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

По итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года суммарные объемы поставок российского трубопроводного газа в страны Евросоюза (ЕС) снизились на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня в 24 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный доклад аналитиков Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

На этом фоне доля России в структуре газового импорта ЕС за последний год сократилась с 32 до 17 процентов, уточнили эксперты. При этом средние ежемесячные объемы поставок топлива из РФ в Европу за этот период времени снизились в 2,5 раза — с 5,5 миллиарда кубов в 2022-м до 2,2 миллиарда. А в сравнении с уровнями 2019-2021 годов (12,4 миллиарда) показатель упал примерно в 5,6 раза, отмечается в отчете организации.

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Резкое снижение экспорта российского газа ранее подтвердил и временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в январе-ноябре суммарные объемы вывоза этого вида топлива из РФ снизились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. При этом врио главы ФТС не стал уточнять, о снижении на каких направлениях идет речь.

Давыдов объяснил падение экспорта российского газа диверсиями на «Северных потоках». В результате подрыва участков газотранспортной сети российским экспортерам не удалось отправить за рубеж значительную часть запланированных поставок топлива, заключил он.

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      Анатолий Акулов
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