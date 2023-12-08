В одном ведомстве захотели перевыполнить план по отчислениям в бюджет России

Врио главы ФТС Давыдов: с января ведомство перевело в бюджет более 6 трлн рублей

С начала 2023 года представители Федеральной таможенной службы перечислили в российский бюджет в общей сложности более шести триллионов рублей. До конца декабря в ведомстве рассчитывают «немного» перевыполнить плановое задание, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Давыдов, до конца 2023 года ведомству осталось перечислить в федеральный бюджет менее 400 миллиардов рублей. До конца декабря ведомству удастся выполнить установленный план по отчислениям, заверил он. «План в 6,464 триллиона рублей мы выполняем по прогнозу», — пояснил Давыдов.

По его словам, ведомство выполняет план в напряженных условиях на фоне резкого спада поставок российского газа за рубеж. Это было обусловлено диверсиями на «Северных потоках». «Фактически террористические акты были совершены на трубопроводах. И значительная часть этого продукта просто не ушла на экспорт», — посетовал Давыдов.

Несмотря на это, он рассказал о планах службы нарастить суммарный объем отчислений в российский бюджет до 7,4 триллиона рублей по итогам 2024 года. Таким образом, в ведомстве намерены увеличить годовой показатель почти на триллион рублей в течение следующих 12 месяцев.

Пополняемость российского бюджета зависит не только от ФТС. Ранее президент России Владимир Путин призвал представителей Федеральной налоговой службы (ФНС) не сбавлять темпов пополнения федерального бюджета. По его словам, от этого во многом будет зависеть реализация намеченных масштабных государственных программ и создание условий для укрепления национальной экономики. До этого глава ФНС Даниил Егоров заявил, что по итогам января-октябре 2023 года ведомство перечислило в бюджет 37,6 триллиона рублей (плюс 10 процентов в годовом выражении).