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20:48, 19 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

Путин: Россия не может вести себя как Украина и бросать раненых

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия не может вести себя как «временщики» на Украине, которые бросают раненых на произвол судьбы, заявил российский лидер Владимир Путин во время осмотра выставки образцов вооружений и техники в Национальном центре управления обороной. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Кремля.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы, бросают их, за своих людей не считают», — назвал он разницу между двумя странами на поле боя.

На выставке глава государства ознакомился с техникой для различных родов войск. В частности, ему представили машину для транспортировки раненых.

Ранее Путин заявил, что в ходе российской спецоперации рухнул миф о неуязвимости западной военной техники. Попытки Запада нанести России военное поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата» и о потенциал российской оборонной промышленности, отметил он.

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