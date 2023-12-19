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12:17, 19 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили почти к 11 годам колонии за диверсию

В Краснодаре суд приговорил 19-летнего мужчину к колонии за диверсию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил 19-летнего местного жителя к 11,5 года лишения свободы за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статьям 281 («Диверсия») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Первый год он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае осужденный в одном из мессенджеров получил предложение о заработке. Ему хотели заплатить 10 тысяч рублей за поджог релейного шкафа в поселке Агроном. Молодой человек согласился и привлек к преступлению несовершеннолетнего знакомого, который должен был наблюдать, чтобы их никто не заметил, и фиксировать происходящее на видео. Деньги они решили поделить пополам.

2 мая они прибыли на место. Подсудимый молотком и отверткой вскрыл релейный шкаф и, облив жидкостью для розжига его внутреннюю часть, поджег.

Ранее в Краснодаре суд лишил свободы Александра Андреева и Петра Воскобойника, которые пытались поджечь релейные шкафы на местной железной дороге.

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      Варвара Митина
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