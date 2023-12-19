Российский вахтовик пронес алкоголь в самолет и не смог выйти из-за опьянения

Россиянин пронес алкоголь на рейс Новосибирск — Тюмень в спортивной бутылке

Российский вахтовик пронес алкоголь в самолет и так напился, что не смог самостоятельно покинуть салон. Об этом сообщает тюменский линейный отдел управления МВД на транспорте.

Нештатная ситуация произошла на борту самолета, который следовал из Новосибирска в Тюмень 14 декабря. По данным правоохранителей, 49-летний россиянин возвращался в родной город с вахты в Якутии и пронес спиртное на борт в спортивной бутылке для воды.

За время рейса пассажир дошел до такого состояния, что по прибытии в аэропорт Рощино не смог самостоятельно выйти из самолета от опьянения. Правоохранители доставили мужчину в дежурную часть, где провели медосвидетельствование. Анализ выявил в крови тюменца 0,59 промилле.

Полицейские составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). После этого мужчину забрала супруга.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны вывестись из организма через пот, мочу или дыхание.