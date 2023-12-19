Стала известна причина смерти российского подростка на боксерском турнире

Shot: подросток-боксер умер в Первоуральске из-за черепно-мозговой травмы

Причиной смерти подростка в городе Первоуральске Свердловской области во время соревнований по боксу стала черепно-мозговая травма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

14-летний мальчик умер на боксерском турнире 17 декабря.

У подростка повреждены оболочка мозга и мягкие ткани головы, пояснил собеседник канала. При этом присутствовавшие на поединке очевидцы заявили, что ребенок упал после нескольких акцентированных ударов в область печени.

На время финального матча мальчик пропустил серию ударов и потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребенка. В связи с его смертью Следственный комитет начал проверку.

Ранее в Находке 17-летний школьник умер после тренировки в бассейне. Перед этим он потерял сознание. Тренер подростка вызвала скорую помощь, позвала медсестру и начала делать непрямой массаж сердца, однако спасти мальчика не удалось.

