Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 17 февраля 2023Россия

17-летний россиянин умер после тренировки в бассейне

РЕН ТВ: в Находке 17-летний школьник умер после тренировки в бассейне

Фото: Clark Tai / Unsplash

В Находке семнадцатилетний воспитанник спортшколы потерял сознание после тренировки в бассейне, а затем умер. Об этом в пятницу, 17 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

Подросток пришел на занятие в тренажерный зал в 17:15 по местному времени. После он продолжил тренировку в бассейне, откуда вышел в 19:30 и потерял сознание. Тренер вызвала скорую помощь, позвала медсестру и начала делать непрямой массаж сердца.

Около тридцати минут школьника пытались привести в сознание. Затем прибывшие врачи забрали россиянина в больницу, однако спасти его не удалось. Причины смерти на данный момент неизвестны.

В спортшколе утверждают, что конфликтов во время тренировки у подростка не было. По данным издания, школьник пошел на тренировку сразу после окончания больничного, который он взял из-за простуды.

Ранее в Омске 34-летняя женщина умерла во время занятия спортом в фитнес-зале. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на ее теле следов насильственной смерти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией
Мужчина украл более тысячи открыток и объяснил свои действия одиночеством
В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль
Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии
Сотрудник российской колонии попался ФСБ на проносе телефонов заключенным
Четырехлетнему россиянину ампутировали ногу после укола
Фитнес-эксперт рассказал о разминке после долгой работы за компьютером
В США засомневались в надлежащих тратах военной и денежной помощи Украине
Минск пригрозил Польше еще более серьезным ответом на закрытие погранперехода
Российский «Куб-Э» впервые покажут на Ближнем Востоке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.