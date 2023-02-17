17-летний россиянин умер после тренировки в бассейне

РЕН ТВ: в Находке 17-летний школьник умер после тренировки в бассейне

В Находке семнадцатилетний воспитанник спортшколы потерял сознание после тренировки в бассейне, а затем умер. Об этом в пятницу, 17 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

Подросток пришел на занятие в тренажерный зал в 17:15 по местному времени. После он продолжил тренировку в бассейне, откуда вышел в 19:30 и потерял сознание. Тренер вызвала скорую помощь, позвала медсестру и начала делать непрямой массаж сердца.

Около тридцати минут школьника пытались привести в сознание. Затем прибывшие врачи забрали россиянина в больницу, однако спасти его не удалось. Причины смерти на данный момент неизвестны.

В спортшколе утверждают, что конфликтов во время тренировки у подростка не было. По данным издания, школьник пошел на тренировку сразу после окончания больничного, который он взял из-за простуды.

Ранее в Омске 34-летняя женщина умерла во время занятия спортом в фитнес-зале. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на ее теле следов насильственной смерти.