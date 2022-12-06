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11:20, 6 декабря 2022Россия

Россиянка умерла во время занятий в фитнес-зале

В Омске 34-летняя женщина умерла во время занятия спортом в фитнес-зале

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

В Омске женщина умерла во время занятия спортом в фитнес-зале. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), пишет «Московский комсомолец».

Погибла женщина 34 лет. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на ее теле следов насильственной смерти. В СК сообщили, что следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

О причинах гибели россиянки не сообщается.

В октябре в Башкирии подросток умер во время занятий по карате. Школьник потерял сознание во время занятий. Предварительной причиной смерти была названа ишемическая болезнь.

В январе Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Подростку стало внезапно плохо, врачи и учителя на месте случившегося не смогли реанимировать его.

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Анастасия Шейкина
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