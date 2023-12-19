Прибалтика разуверилась в способности США защитить союзников

Bloomberg: в Прибалтике не верят Байдену и будут рассчитывать только на себя

Прибалтийские страны не верят в готовность НАТО их защищать, поскольку США и Европа оказались неспособны поставить военную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в необходимом объеме. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В свете последних новостей о проблемах с поставками вооружения ВСУ западными союзниками, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают готовиться к прямому столкновению с армией России. «Россия не боится НАТО», — приводятся в публикации слова командующего Силами обороны Эстонии. По мнению генерала, российские вооруженные силы в полном объеме восстановят свою боеспособность уже через год после разрешения украинского кризиса и будут готовы к конфронтации с силами альянса.

При этом, как отмечает издание, в Прибалтике сомневаются, что кто-то из их союзников по блоку НАТО будет готов воевать за постсоветские страны, несмотря на заявления американского президента Джо Байдена об обратном.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европейскому Союзу необходимо увеличить инвестиции в коллективную оборону и наращивать собственные запасы техники и систем вооружения.