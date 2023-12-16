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16:30, 16 декабря 2023Бывший СССР

Эстония призвала инвестировать в оборону Европы

Премьер Эстонии Каллас призвала увеличить инвестиции в оборону Европы

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала увеличить инвестиции в оборону Европы, чтобы укрепить военную устойчивость Евросоюза и Украины. Ее цитирует LRT.

«Планы обороны НАТО готовы, поэтому теперь нам нужно обратить внимание на инвестиции в коллективную оборону. Следующие шаги, которые мы предпримем, должны включать увеличение запасов техники и систем вооружения. Нам также необходимо больше инвестировать в оборонный сектор», — сказала она.

Каллас добавила, что российская спецоперация заставила страны Европы предпринять более решительные действия. По ее словам, есть необходимость продолжать развитие интегрированного оборонного рынка и совместимости стандартов, чтобы была постоянная готовность.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна потребует полной мобилизации ресурсов всего свободного мира ради помощи Киеву. По его мнению, Украине удастся победить только при объединенных усилиях всего западного мира.

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      Кристина Есикова
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