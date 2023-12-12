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13:45, 12 декабря 2023Мир

Польша заявила о требовании мобилизации всего мира из-за Украины

Премьер Туск: Польша потребует мобилизации всего мира ради помощи Украине

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша потребует полной мобилизации ресурсов всего свободного мира ради помощи Украине. Об этом в ходе программной речи заявил новый действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.

По его словам, Украина сможет победить в конфликте с Россией лишь при объединенных усилиях всего западного свободного мира, призвав ЕС к увеличению трат на оборону и финансовой помощи Киеву.

Ранее стало известно, что новым премьер-министром Польши был избран экс-премьер, бывший глава Европейского совета и лидер польской оппозиции Дональд Туск. Парламентские выборы в Польше прошли в ноябре, однако передача власти победившим партиям была отложена. 11 декабря нижняя палата польского парламента (сейм) проголосовала за назначение Туска с преимуществом в 47 голосов (248 депутата за и 201 против).

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      Виктория Кондратьева
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