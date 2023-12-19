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23:04, 19 декабря 2023Путешествия

Правила перелета пассажиров с детьми в России изменили

Генпрокуратура запретила отсаживать детей от родителей в самолете

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский путешественники смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при перелете на самолете. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Отмечается, что правила перелетов скорректировали по указанию главы ведомства Игоря Краснова.

В Генпрокуратуре уточнили, что информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний. Помимо этого, генпрокурор поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми из-за частых обращений граждан и сообщений в СМИ.

Ранее жену комика Ильи Соболева Наталью попытались выгнать из самолета российской авиакомпании с грудным ребенком.

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      Юлия Мискевич
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