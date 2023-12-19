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19:05, 19 декабря 2023Путешествия

В России изменятся правила перелетов пассажиров с детьми

Генпрокуратура РФ добилась изменения правил перелетов для пассажиров с детьми

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

В России внесли изменения в правила перелетов пассажиров с малолетними детьми. Корректировок в локальных актах авиакомпаний добилась Генпрокуратура РФ, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В источнике говорится, что после обращений россиян и сообщений СМИ глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил проверить соблюдение авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми. Выяснилось, что некоторые перевозчики нарушали требования закона. Например, часто детей и родителей в самолетах рассаживали отдельно.

После вмешательства ведомства в правила авиакомпаний внесли изменения, направленные на защиту прав детей. Уточняется, что теперь пассажиры смогут сами выбирать, с кем из сопровождающих полетит ребенок. Об этом сообщат на стойках регистрации и сайтах перевозчиков.

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В Генпрокуратуре также сообщили, что некоторые авиакомпании предоставили своим клиентам возможность пересаживать ребенка в возрасте до 12 лет от одного сопровождающего к другому, даже когда они сидят в разных классах салона.

Ранее сообщалось, что жену комика Ильи Соболева Наталью пытались выгнать из самолета российской авиакомпании с грудным ребенком. Известно, что сам комик купил место на восьмичасовой рейс в экономе, а для комфорта супруги повысил ей билет до бизнес-класса. Однако на стойке регистрации сотрудница аэропорта оформила детский билет на отца, а в самолете ребенка пересадить к матери отказались.

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      Алина Черненко
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