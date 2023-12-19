В США назвали главные приоритеты по Украине

Посол США в Киеве Бринк назвала приоритетом защиту инфраструктуры Украины зимой

Американский посол в Киеве Бриджит Бринк назвала главные приоритеты США по Украине. Их дипломат перечислила на своей странице в соцести X (бывшая Twitter).

По ее словам, Вашингтон считает важным обеспечить защиту энергетической инфраструктуры Украины зимой и довести до максимума экспорт через порты и границы страны.

Ранее председатель комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Бен Кардин заявил, что поддержка Украины является более приоритетной, чем поддержка Израиля, так как Киев не способен самостоятельно защитить себя на поле боя. По его мнению, Украина «находится в отчаянии и нуждается в немедленной помощи».