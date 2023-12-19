Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

Зеленский рассказал, где на сегодняшний день находится его семья

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл местоположение своих детей. Он рассказал, что на сегодняшний день они находятся на Украине, отвечая на вопрос об итогах года для своей семьи во время пресс-конференции 19 декабря, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам украинского лидера, его сын посещает школу, а дочь ходит на занятия в университете на Украине. «Я рад, что они здесь», — добавил Зеленский.

Летом 2023 года президент Украины рассказал, что отказался вывозить десятилетнего сына и других членов семьи за границу, хотя ему поступило подобное предложение. По его словам, это было бы несправедливо, если бы его дети «ездили за границу и загорали на пляже» в такое сложное для страны время.