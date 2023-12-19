Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

Зеленский рассказал, где на сегодняшний день находится его семья

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл местоположение своих детей. Он рассказал, что на сегодняшний день они находятся на Украине, отвечая на вопрос об итогах года для своей семьи во время пресс-конференции 19 декабря, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам украинского лидера, его сын посещает школу, а дочь ходит на занятия в университете на Украине. «Я рад, что они здесь», — добавил Зеленский.

Летом 2023 года президент Украины рассказал, что отказался вывозить десятилетнего сына и других членов семьи за границу, хотя ему поступило подобное предложение. По его словам, это было бы несправедливо, если бы его дети «ездили за границу и загорали на пляже» в такое сложное для страны время.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

      Шойгу сообщил об увеличении числа контрактников

      США заявили о намерениях обсуждать с Россией вопросы обмена Гершковича и Уилана

      Путин отменил комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников

      Зеленский ответил на вопрос о планах поменять военное руководство

      Во Франции озвучили сроки начала обучения первых украинских пилотов

      Зеленский раскрыл местоположение своей семьи

      Зеленский заявил об опасениях в случае избрания Трампа главой США

      Минтруд предложил позволить всем россиянам бесплатно переобучаться

      Зеленский озвучил еще одну причину неудачи контрнаступления ВСУ на юге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости