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10:21, 20 декабря 2023Из жизни

106-летняя женщина поделилась секретами долголетия

106-летняя австралийка назвала садоводство секретом долголетия

Фото: Tim Foster / Unsplash

Пожилая австралийка отпраздновала 106-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Об этом сообщает Business Insider.

Кэти Макрей родилась в 1917 году недалеко от Лондона. Уже в 15 лет, сразу после школы, она начала работать секретарем. В 1965 году Макрей вместе с мужем эмигрировала в Австралию. 18 лет назад ее супруг ушел из жизни. С тех пор она жила в домах для престарелых.

Отвечая на вопрос о том, в чем заключается секрет ее долголетия, Макрей сказала, что нужно «жить жизнь на полную, всегда улыбаться и наслаждаться всем, что встречается на пути». Кроме этого, по ее мнению, она прожила так долго благодаря нескольким полезным привычкам и хобби. Среди них женщина назвала садоводство: она полюбила ухаживать за растениями еще в детстве и продолжает заниматься этим в доме для престарелых.

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Макрей также много лет занималась легким спортом, например, игрой в боулз, который напоминает французский петанк. Она и сейчас участвует в соревнованиях между разными домами престарелых.

Макрей утверждает, что всю жизнь была занята каким-то делом и редко бездельничала. Даже после ухода на пенсию женщина продолжала занимать организационные посты в деревне для пожилых людей и устраивать вечеринки и праздники для пенсионеров.

Ранее сообщалось о 106-летней жительнице США, которая назвала «вредный» секрет долголетия. По ее мнению, долгую жизнь ей обеспечила любовь к десертам и апельсиновому соку.

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      Антонина Черташ
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