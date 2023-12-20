Американское издание The Washington Post убрало вкладку о конфликте на Украине

The Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

Американская газета The Washington Post убрала с главной страницы вкладку, посвященную конфликту на Украине. Теперь на сайте издания она находится во вкладке «Мир».

Согласно сохраненной копии сайта издания, ранее вкладка о конфликте на Украине располагалась наверху главной страницы между разделами «Мнения» и «Стиль».

Теперь же раздел, посвященный ситуации на Украине, на сайте The Washington Post находится во вкладке «Мир». Рядом с ним представлены разделы с новостями об Африке, Азии, Америке, Европе и Ближнем Востоке.

Ранее журналист The Washington Post Франческа Эбель заявила, что президента России Владимира Путина ждет предновогодний триумф в связи с тем, что военная помощь Киеву от Запада поставлена на паузу, а Вооруженные силы России продолжают держать оборону на территориях, бывших в составе Украины. По ее мнению, в Москве царит оживленное праздничное настроение. Кроме того, журналист Ли Хокстейдер в статье для The Washington Post выразил уверенность в том, что Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие.