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12:36, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Американское издание The Washington Post убрало вкладку о конфликте на Украине

The Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Американская газета The Washington Post убрала с главной страницы вкладку, посвященную конфликту на Украине. Теперь на сайте издания она находится во вкладке «Мир».

Согласно сохраненной копии сайта издания, ранее вкладка о конфликте на Украине располагалась наверху главной страницы между разделами «Мнения» и «Стиль».

Теперь же раздел, посвященный ситуации на Украине, на сайте The Washington Post находится во вкладке «Мир». Рядом с ним представлены разделы с новостями об Африке, Азии, Америке, Европе и Ближнем Востоке.

Ранее журналист The Washington Post Франческа Эбель заявила, что президента России Владимира Путина ждет предновогодний триумф в связи с тем, что военная помощь Киеву от Запада поставлена на паузу, а Вооруженные силы России продолжают держать оборону на территориях, бывших в составе Украины. По ее мнению, в Москве царит оживленное праздничное настроение. Кроме того, журналист Ли Хокстейдер в статье для The Washington Post выразил уверенность в том, что Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие.

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      Олег Давыдов
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