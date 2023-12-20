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04:11, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

В США признали предновогодний «триумф Путина»

WP: президент Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте в связи с СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Reuters

Президента России Владимира Путина ждет предновогодний триумф в связи с тем, что военная помощь Киеву от Запада поставлена на паузу, а ВС РФ продолжают держать оборону на территориях, бывших в составе Украины. Это признала журналист американской газеты Washington Post (WP) Франческа Эбель.

«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — написала обозреватель.

По мнению Эбель, в Москве царит «оживленное праздничное настроение». Она также обратила внимание, что российский президент возобновил международные поездки, посетив Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил о приверженности страны целям СВО. Он добавил, что армия РФ сегодня владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.

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      Александра Синицына
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