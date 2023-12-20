Азербайджанец поссорился с россиянином в кафе на станции и расправился с ним

В Петербурге задержали ударившего ножом россиянина азербайджанца

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в расправе над 37-летним россиянином. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, преступлению предшествовал конфликт в кафе на железнодорожной станции, в результате которого находившийся в состоянии алкогольного опьянения 56-летний иностранец нанес оппоненту удар ножом в грудь. После него пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений города. Но медикам не удалось спасти ему жизнь.

Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На время расследования дела подозреваемого отправили в СИЗО.