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19:49, 20 декабря 2023Силовые структуры

Азербайджанец поссорился с россиянином в кафе на станции и расправился с ним

В Петербурге задержали ударившего ножом россиянина азербайджанца

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в расправе над 37-летним россиянином. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, преступлению предшествовал конфликт в кафе на железнодорожной станции, в результате которого находившийся в состоянии алкогольного опьянения 56-летний иностранец нанес оппоненту удар ножом в грудь. После него пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений города. Но медикам не удалось спасти ему жизнь.

Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На время расследования дела подозреваемого отправили в СИЗО.

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