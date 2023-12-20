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12:10, 20 декабря 2023Бывший СССР

Большинство украинцев высказались против отставки Залужного

КМИС: 70 процентов украинцев не поддержали бы отставку главкома ВСУ Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не поддержали бы 70 процентов граждан республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Подавляющее большинство респондентов — 72 процента — негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь два процента респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21 процент имеют нейтральное восприятие этого, а 5 процентов не смогли сформулировать свое мнение», — отмечают авторы исследования. Кроме того, данные опроса показывают, что 71 процент сторонников Владимира Зеленского также высказались против отставки главкома ВСУ.

Залужный обладает наибольшим уровнем доверия украинцев среди представителей военного командования страны — 92 процента. В то же время командующему сухопутными войсками Александру Сырскому доверяют лишь 33 процента жителей республики, а главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову — 60 процентов.

Ранее стало известно, что на Украине за год вдвое упал уровень доверия к правительству. Кроме того, украинцы также стали меньше верить Верховной Раде и Владимиру Зеленскому.

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      Александр Курбатов
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