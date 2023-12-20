Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:24, 20 декабря 2023Силовые структуры

Частному детективу дали срок за похищение россиянина для расправы

Во Владивостоке частному детективу дали срок за похищение предпринимателя

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во Владивостоке 58-летнего россиянина, работавшего частным детективом, приговорили к девяти годам колонии строгого режима за похищение человека группой лиц. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил суд, в июне 2021 года осужденный за три миллиона рублей согласился похитить предпринимателя, для чего арендовал иномарку. После этого вместе с заказчиком подкараулил цель дома на улице Амурская и под предлогом разговора убедил сесть в салон автомобиля, после чего мужчина оказался в западне. Пока детектив ездил по городу, заказчик избивал потерпевшего, требуя полтора миллиона долларов. Не добившись своего, он расправился с предпринимателем, сдавив его шею.

Позже удушенного спрятали в лесном массиве возле улицы Снеговая. Частного детектива в итоге задержали, а заказчику преступления удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фигурант находится в розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Хакеры атаковали крупный российский банк

      Байден назвал Трампа очевидным мятежником

      Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

      Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

      Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

      Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

      В США назвали проблему самого совершенного самолета ВВС

      Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры с видом на Кремль

      Россиянин поссорился со старшим братом и поджег его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости