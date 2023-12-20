Частному детективу дали срок за похищение россиянина для расправы

Во Владивостоке частному детективу дали срок за похищение предпринимателя

Во Владивостоке 58-летнего россиянина, работавшего частным детективом, приговорили к девяти годам колонии строгого режима за похищение человека группой лиц. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил суд, в июне 2021 года осужденный за три миллиона рублей согласился похитить предпринимателя, для чего арендовал иномарку. После этого вместе с заказчиком подкараулил цель дома на улице Амурская и под предлогом разговора убедил сесть в салон автомобиля, после чего мужчина оказался в западне. Пока детектив ездил по городу, заказчик избивал потерпевшего, требуя полтора миллиона долларов. Не добившись своего, он расправился с предпринимателем, сдавив его шею.

Позже удушенного спрятали в лесном массиве возле улицы Снеговая. Частного детектива в итоге задержали, а заказчику преступления удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фигурант находится в розыске.