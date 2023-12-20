Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

Ракова: «Добрая елка мэра Москвы» началась в московских детских больницах

В преддверии новогодних праздников в столичных детских больницах начались праздничные мероприятия «Добрая елка мэра Москвы» и «Новогодний десант». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самый долгожданный праздник для детей — Новый год. К сожалению, не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые должны провести зимние каникулы в больничных палатах. Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной «Добрая елка мэра Москвы». В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах — всего по 22 адресам Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, пациентов ждут театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки и творческие мастер-классы. Для них подготовлено более 7,5 тысячи подарков, которые подобраны в соответствии с возрастом: различные развивающие и настольные игры, наборы для творчества, книги. Кроме того, по 29 декабря пациентов ждет новогодний десант Дедов Морозов и Снегурочек. Они высадятся на крыши пяти детских больниц и, спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения, поприветствуют детей через окна больничных палат.

Для тех, кто не сможет присутствовать на представлениях, будут организованы поздравления в палатах, а тем, кто находится в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников клиник.

Акция «Новогодний десант» организована совместно со столичными Департаментом труда и социальной защиты населения, Департаментом здравоохранения и Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнят студенты-спасатели.

«Наибольшее число наших специалистов приедет 28 декабря в Морозовскую детскую больницу. С этим учреждением нас связывает многолетнее сотрудничество, я бы даже сказал, добрая дружба. В этот раз помимо спасателей и психологов ребята увидят кинологов с их четвероногими подопечными, узнают, как собак готовят к их важной работе. Чтобы дети запомнили этот праздник надолго, специалисты подготовили для них полезные интерактивные игры на тему безопасного поведения», — рассказал начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Денис Святынин.

