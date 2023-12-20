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21:49, 20 декабря 2023Мир

Евросоюз примет участие в операции США в Красном море

Боррель: страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Входящие в Европейский союз (ЕС) государства решили принять участие в американской операции Prosperity Guardian («Страж процветания») для достижения свободы навигации и охраны кораблей в Красном море. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, действия хуситов угрожают свободе судоходства на этой территории. «В ЕС согласились внести свой вклад в Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — подчеркнул он.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов.

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      Марина Совина
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