Гном Гномыч стал Краб Крабычем

Продюсер Рудковская заявила, что семья называет Гном Гномыча Краб Крабычем

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, получил новое прозвище. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Hello!

По словам продюсера, новое имя появилось из-за того, что Плющенко-младший исполняет роль краба Себастьяна в шоу отца «Русалочка». «Теперь мы называем его Краб Крабыч», — сказала Рудковская, отметив, что изначально сын не хотел играть эту роль, но потом отнесся к ней с юмором. Ранее родители называли сына Гном Гномычем.

Ранее Яна Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России.

В апреле 2019-го стали известны доходы Александра Плющенко. К шести годам, по словам матери, он заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.