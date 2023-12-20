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10:23, 20 декабря 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась в купальнике в рекламе собственного бренда

Фото: @morellibrothers

Американская телезвезда Кайли Дженнер приняла участие в съемках откровенной рекламной кампании собственного бренда Kylie Cosmetics. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась в купальнике розового цвета с глубоким декольте. При этом волосы предпринимательницы были распущены, а в руках она держала продукцию упомянутой марки. Визажисты также нанесли на лицо инфлюэнсера макияж в нюдовых оттенках.

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Известно, что авторами кадров выступили братья-фотографы Лука и Алессандро Морелли.

Ранее подписчики заподозрили Кайли Дженнер в экстремальном похудении из-за новых фото. Тогда знаменитость приняла участие в рекламной съемке. На размещенных фото она предстала в спортивных костюмах различных цветов. Кроме того, она снялась в кроп-топах и худи на голое тело.

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      Карина Черных
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