Кайли Дженнер снялась в купальнике в рекламе собственного бренда

Американская телезвезда Кайли Дженнер приняла участие в съемках откровенной рекламной кампании собственного бренда Kylie Cosmetics. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась в купальнике розового цвета с глубоким декольте. При этом волосы предпринимательницы были распущены, а в руках она держала продукцию упомянутой марки. Визажисты также нанесли на лицо инфлюэнсера макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что авторами кадров выступили братья-фотографы Лука и Алессандро Морелли.

Ранее подписчики заподозрили Кайли Дженнер в экстремальном похудении из-за новых фото. Тогда знаменитость приняла участие в рекламной съемке. На размещенных фото она предстала в спортивных костюмах различных цветов. Кроме того, она снялась в кроп-топах и худи на голое тело.