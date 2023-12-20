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11:04, 20 декабря 2023Путешествия

Летевшие из отпуска россияне застряли в Казахстане на ночь без еды

«Крыша ТурДома»: россияне застряли в Таразе по пути из Вьетнама в Новосибирск

Кадр: Telegram-канал «Крыша ТурДома»

Российские туристы, летевшие из отпуска во Вьетнаме, застряли в казахстанском Таразе. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на одну из своих подписчиц.

Уточняется, что вечером 19 декабря самолет авиакомпании SCAT, следовавший в Новосибирск, сел в Казахстане на дозаправку, однако дальше полететь не смог из-за поломки. Пассажирам пришлось провести ночь без еды в транзитной зоне аэропорта. По данным источника, утром 20 декабря им все же раздали лапшу быстрого приготовления.

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Как сообщает издание, если лайнер уже починили, то он должен прибыть в Новосибирск в 15:30 по местному времени (11:30 по московскому). Информации о том, удалось ли найти нужную деталь для воздушного судна, пока нет.

Ранее десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на 10 часов в ожидании рейса в Москву из-за отложенного прибытия самолета из российской столицы. Накануне лайнер вынужденно прервал полет в Варадеро и вернулся в Шереметьево из-за больного пассажира на борту.

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      Марина Черняк
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