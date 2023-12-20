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07:31, 20 декабря 2023Россия

Лифт с россиянкой рухнул с восьмого этажа жилого дома

В Казани лифт с девушкой внутри упал с 8 этажа дома на Спартаковской улице

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Казани с восьмого этажа сорвался лифт, внутри которого находилась девушка. Об этом сообщило управление МЧС по Татарстану в Telegram-канале.

Кабина лифта остановилась между первым и вторым этажом. Когда на место происшествия на Спартаковской улице прибыли пожарные, они вскрыли двери гидравлическим инструментом и достали из кабины 22-летнюю россиянку.

Пострадавшую передали врачам. Других данных о ее состоянии не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая женщина с маленьким ребенком пострадала в лифте, кабина начала движение при открытых дверях. Из-за этого женщину с коляской зажало между этажами. Как рассказали жильцы, женщина провисела вниз головой 35 минут до приезда спасателей. Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. У пострадавшей множественные переломы, вывихи, порванные связки, ее доставили в больницу.

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      Анастасия Шейкина
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