Любовнице не желающего уходить от жены мужчины дали совет

Любовнице, которая не может отказаться от романа с женатым мужчиной, не желающим уходить от супруги, дала совет психолог, коуч по отношениям Колин Нолан. Ее колонку опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, ей слегка за 40 и она сама замужем за мужчиной, которого она любит, но к которому у нее нет никаких романтических чувств. Полтора года назад она закрутила роман со своим женатым другом.

«Он сказал, что не оставит жену, пока не подрастут и не уедут из дома дети (им 12 и 14). Он заявил, что она не даст ему видеться с детьми, и назвал их своим приоритетом. Кроме того, они ведут с женой бизнес, который строили годами, так что трудно представить, как все обернется», — написала женщина. Она также призналась в сомнениях по поводу того, что ее любовник уйдет от жены, даже когда их дети вырастут.

Нолан согласилась с тем, что, скорее всего, мужчина останется с женой. Она отметила, что младшему из детей любовника исполнится 18 только через шесть лет, и все это время женщине придется жить двойной жизнью, лгать супругу и пребывать в стрессе. «Ваш брак переживает кризис, постарайтесь сейчас разобраться с ним. Не обращайтесь с мужем как с запасным вариантом на случай провала романа на стороне. Да, вы в него не влюблены, но можете принять это и попытаться что-то с этим сделать — либо уйти», — рассказала она, призвав женщину взять свое будущее в свои руки.

Ранее Нолан дала совет мужчине, который закрутил роман на стороне с коллегой и понял, что не хочет с ней отношений, после того как его бросила невеста. Нолан указала на то, что автор письма винит коллегу в разрыве своей помолвки, хотя должен винить себя.