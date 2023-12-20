Зарубивший топором 12 россиян «псотинский мясник» сел на 19 лет

В Подмосковье суд дал 19 лет «псотинскому мяснику» за убийство 12 человек

Луховицкий районный суд Московской области приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнего Анатолия Маркова, которого журналисты окрестили «псотинским мясником» после того, как он с помощью топора расправился с 12 россиянами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

17 лет заключения получил его сообщник — 48-летний Александр Лесной.

Суд установил, что они расправились с 12 жертвами, среди которых три женщины и девочка. Из материалов дела следует, что 9 февраля 2002 года Марков и Лесной гостили у знакомой в частном доме в деревне Псотино Московской области. Там произошел конфликт, в ходе которого мужчины лишили жизни пять человек. После этого список жертв пополнился двумя соседями, от которых избавились, чтобы они не могли изобличить преступников.

Марков и Лесной уехали в город Ряжск Рязанской области и там расправились еще с двоими людьми. Мясник также орудовал в городе Новоалександровске Ставропольского края и в Москве, где лишил жизни трех человек.

Его разыскивали почти 20 лет, но лишь в начале 2023 года следователям удалось выйти на след преступника. Маркова и Лесного задержали, они дали признательные показания. Их также проверят на причастность к другим расправам, совершенным на территории Московского региона в начале 2000-х годов.