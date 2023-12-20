Момент падения глыбы льда на людей у подмосковного военкомата попал на видео

Момент падения глыбы льда на 4 человек у военкомата в Люберцах попал на видео

Момент падения глыбы льда на четырех человек у военкомата в подмосковных Люберцах попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «112».

На представленном ролике видно, как с крыши здания падает огромный пласт снега людей, стоящих в очереди. Граждане не успевают отскочить.

Как выяснило издание, четырех пострадавших доставили в больницу с травмами головы. Среди них две женщины 30 и 38 лет, а также мужчины 34 и 36 лет.

В Минздраве Московской области пояснили, что одного человека осмотрели на месте — от госпитализации он отказался.

О происшествии в Люберцах стало известно днем в среду, 20 декабря.

Из-за аномального потепления в части регионов России жители сталкиваются с падающими с крыш глыбами снега и льда. В Москве глыба льда рухнула с крыши на двух женщин — это произошло рядом с выходом из станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших не приходила в сознание до приезда скорой помощи, вторая женщина не получила серьезных травм.