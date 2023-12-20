«Может предпринять шаги для сохранения прав» Лишенная доли в российских активах австрийская OMV изучает указ Путина

Австрийская OMV заявила, что изучит указ Путина по активам для защиты своих прав

В австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что изучают указ президента России Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения.

Согласно документу, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы новым российским компаниям, напомнили в пресс-службе. Там подчеркнули, что могут предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав.

В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав пресс-служба OMV

В компании Wintershall, которой также коснулся указ главы государства, заявили, что детально анализируют ситуацию.

Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

19 декабря Владимир Путин подписал указы, по которым немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV лишились своих прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Глава государства поручил правительству создать новые российские юридические лица для управления указанными месторождениями в рамках специальных экономических мер.

Согласно указу, в порядке, установленном кабмином, будут созданы ООО «Севернефтегазпром», «Газпром ЮРГМ девелопмент», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз».

Они получат все права и обязанности существующих сейчас юридических лиц. Российские акционеры получат в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим ООО.

После этого доли юрлиц предложат к покупке по рыночной стоимости АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением) и «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями). Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

22 декабря 2022 года Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

В сентябре глава государства продлил запрет для «Газпрома» на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, до 1 октября 2024 года.

В Кремле заявили, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ президента о лишении немецкой Wintershall и австрийской OMV долей в российских активах, заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов.

Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия не было и нет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в стране средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Получить средства разрешат по тем бумагам, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Инвесторы смогут подать заявки на продажу активов на сумму не более 100 тысяч рублей.

