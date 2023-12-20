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18:57, 20 декабря 2023Среда обитания

Названа дата начала предновогодних пробок в Москве

ЦОДД: предновогодние пробки в Москве начнутся 22 декабря

Фото: Unsplash

Пик загруженности дорог в Москве придется на 22-29 декабря. Дату начала предновогодних пробок в столице назвал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

По прогнозам ведомства, поток транспортных средств в городе увеличится на 40-50 тысяч. В течение дня по Москве будет курсировать около 2,9 миллиона машин. К Новому году их число вырастет в среднем на 70 тысяч.

Однако уже с 30 декабря активность автомобилистов снизится. 1 января количество машин на столичных дорогах составит 1,26 миллиона, то есть на 57 процентов меньше, чем в преддверии Нового года. В период сильных дорожных заторов москвичам и гостям столицы советуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы образовалась десятикилометровая пробка. Причиной осложненного движения стала массовая авария, в которой столкнулись как минимум пять автомобилей.

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      Виктория Клабукова
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